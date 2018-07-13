В Одесі затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали в Одесі громадянина однієї з Балканських країн, оголошеного у міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

За інформацією правоохоронців, іноземець протягом тривалого часу переховувався в різних країнах від правоохоронних органів Італії за контрабанду та незаконний збут важких наркотиків.

Оперативники української спецслужби встановили, що затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну та героїну до країн ЄС через територію нашої держави.

Наразі іноземець перебуває під вартою, вирішується питання щодо його екстрадиції до Італії.

Прес-центр СБ України

