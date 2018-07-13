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18-летний юноша погиб, «проверив на прочность» электропровод под напряжением

13.07.2018 15:04

В Харьковской области проводится проверка по факту гибели 18-летнего жителя села Вербивка, учащегося одного из харьковских профессиональных училищ, запрыгнувшего на провод контактной железнодорожной сети.

Вечером 12 июля юноша со своим другом возвращались домой после прогулки. Возле товарной станции в Балаклее они решили прогуляться по крышам стоявших там вагонов. По словам очевидцев, ребята расхаживали на вагонах, курили, а потом один из них стал кричать: «Не делай этого!»

Выживший парень рассказал правоохранителям, что его товарищ предложил проверить, выдержит ли контактный провод, проходящий над вагонами, его вес. И несмотря на все уговоры не делать этого — прыгнул на провод. Тот выдержал, но 3300 вольт постоянного тока шансов выжить юноше не оставили.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам убийства с пометкой «Несчастный случай», рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации харьковского областного главка полиции Оксана Калмыкова. Назначен ряд экспертиз. Уже известно, что оба парня были совершенно трезвые.

 

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