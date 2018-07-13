СБУ задержала главу налоговой в Винницкой области

Глава ГФС в Винницкой области и его пособник требовали взятку в размере 500 тысяч гривен

Правоохранители задержали руководителя подразделения Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области и его пособника, которые требовали 500 тыс. гривен взятки с предпринимателя. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сообщается, что Генеральной прокуратурой Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности, Национальной полиции задержан на получении очередного транша взятки один из руководителей подразделения ГФС в Винницкой области и его пособник.

Так, один из руководителей ГФС в Винницкой области совместно с директором одной из коммерческих структур требовали от руководителя предприятия реального сектора экономики 500 тыс. гривен за непрепятствование деятельности предприятия, решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности указанного предприятия.

Правонарушители получили часть взятки в сумме 5 тыс. долларов и 48 тыс. гривен.

Так, в ходе проведения обысков правоохранители изъяли денежные средства и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, на данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. // РБК-Украина

Фото (facebook.com/LarysaSargan)