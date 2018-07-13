На Сумщине 70-летняя водительница на обочине сбила насмерть 4-летнего ребенка

Сегодня, 13 июля, в 12:00 на линию «102» поступило сообщение о том, что в центре Бурыни, на ул. Рыночная, под колеса авто попал ребенок.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, мальчика в бессознательном состоянии уже забрала скорая. Водитель автомобиля «Шевроле», а это 70-летняя женщина, которая совершила наезд на ребенка, ожидала правоохранителей. Предварительно было установлено, что, двигаясь по улице, водитель не справилась с управлением и допустила наезд на припаркованный автомобиль «Fiat», а также на мальчика, который с бабушкой в это время шел по обочине дороги.

Сейчас для проведения необходимых следственных действий автомобиль «Шевроле» помещен на спецплощадку полиции. По факту аварии со смертельным исходом открытое уголовное производство по ч .2 ст 286 УК Украины. // Данкор online