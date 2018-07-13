В ДУ «Кіровоградська виправна колонія № 6» виявлено факти жорстокого поводження із засудженими

Під час ознайомлення з умовами тримання засуджених у колонії працівник Секретаріату Уповноваженого виявила, що в камерах штрафних приміщень, в яких утримуються порушники установленого порядку відбування покарання, недостатньо природного та штучного освітлення, свіжого повітря, відсутня припливно-витяжна вентиляція.

В одній із камер виявлено двох в’язнів, які безпідставно перебувають в камері дисциплінарного ізолятора понад два місяці. Вказаних осіб було переведено до цього приміщення 6 квітня 2018 року та 15 травня 2018 року на час проведення службового розслідування. При цьому, відповідно до вимог законодавства, за таких обставин у камері дисциплінарного ізолятора засуджені можуть триматися не більше 10 діб.

В установі не забезпечено належних умов праці для засуджених, які працевлаштовані в цеху деревообробки. На виробничій дільниці приміщення в’язні працюють без засобів індивідуального захисту органів дихання та зору. Крім того, засуджені в установі не мають інформації про розмір нарахованої їм заробітної плати.

Також під час візиту було відзначено, що в колонії тримаються люди з обмеженими можливостями (без нижньої кінцівки, прикуті до інвалідного візка), проте будь-які засоби, що полегшують мобільність, в установі відсутні.

Серйозне занепокоєння під час моніторингу викликало те, що надання медичної допомоги в установі здійснюється на низькому рівні. Медична частина не укомплектована лікарем-стоматологом і терапевтом. Флюорографічне обладнання в установі не працює. Відповідні обстеження проводяться лише один раз на рік пересувною мобільною рентген-установкою територіального закладу охорони здоров’я. При цьому, за останні 6 місяців поточного року в колонії померло 2 особи.

У ході моніторингового візиту були виявлені інші порушення національного законодавства та міжнародних нормативів у сфері дотримання прав людини.

За результатами візиту до відповідних державних органів будуть направлені акти реагування Уповноваженого з прав людини.