В России 80-летняя пенсионерка устроила резню в больнице, проводя «сеанс экзорцизма»

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах региона, во время допроса задержанная озвучила фантастическую версию о том, что погибшая и пострадавшая нуждались в срочном «лечении» - из них было необходимо изгнать бесов. Такую процедуру под названием экзорцизм действительно проводят некоторые посвященные в религиозное таинство христианские священники с одержимыми и бесноватыми прихожанами. Однако, она относительно мирная и не имеет ничего общего с кровавой резней, которую устроила подозреваемая. Более того, в этом контексте процедура экзорцизма, вероятно, больше подошла бы как раз для задержанной.

Сейчас с 80-летней пенсионеркой продолжают работать следователи СО по Краснооктябрьскому району СУ СКР региона. В самое ближайшее время будут приглашены эксперты, чтобы проверить психическое здоровье буйной и опасной бабушки- убийцы.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», сегодня рано утром 80-летняя волгоградка набросилась на своих пожилых соседок по палате с ножом. Первой жертвой неадекватной пенсионерки стала 79-летняя женщина – она скончалась от нескольких смертельных ударов в грудь. Затем убийца пыталась перерезать горло еще одной пенсионерке – за ее жизнь сейчас борются врачи. При этом и убитая, и раненая в момент нападения крепко спали. Вооруженную ножом волгоградку обезвредил медперсонал больницы. На место тут же прибыли правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).