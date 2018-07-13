На Кіровоградщині затримали учасників злочинної групи, які скоювали крадіжки у кількох областях

Загалом на рахунку групи близько 20 фактів кримінальних правопорушень. За попередніми даними, сума завданих потерпілим збитків сягає понад 800 тисяч гривень. Працівники управління карного розшуку поліції області, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, затримали осіб під час спроби вчинити крадіжку.

Організатором злочинної групи виявився 35-річний раніше неодноразово судимий житель селища Петрове. Його спільники – 42-річний, теж раніше судимий місцевий мешканець, та 29-річний кропивничанин. Особи обкрадали приватні будинки і квартири, розташовані на першому поверсі, жителів Кіровоградщини та сусідніх областей.

Переміщувалися чоловіки на доволі значній території, винаймаючи таксі. До чужих осель проникали, пошкоджуючи вікна з допомогою підручних засобів.

Злочини скоювали вдень, відшукуючи помешкання, де були відсутні господарі. До рук крадіїв потрапляла різноманітна техніка, ювелірні вироби, інші цінні речі, грошові кошти, зокрема, в іноземній валюті. В одному з будинків злодії знайшли більше 20 тисяч доларів США. Викрадене майно спільники частково продавали, деякі речі залишали собі, гроші витрачали.

«Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб поліцейські виявили маски, рації, господарські рукавички та інструменти, за допомогою яких було скоєно злочини. Також працівники поліції вилучили мобільні телефони, наручні годинники, кількадесят найменувань прикрас, два ноутбуки, нагородні медалі, більше десятка монет та викрадені у потерпілих документи. Крім того, зловмисники зберігали вдома предмети, схожі на гранату Ф-1, автомат і майже 30 набоїв, а також пакети з подрібненою речовиною, схожою на коноплю», - розповів заступник начальника поліції Кіровоградської області Андрій Бензар.

Учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Після проведення експертиз та обрахування суми збитків, завданих потерпілим, дії осіб буде кваліфіковано остаточно. Їм може загрожувати покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За матеріалами

управління карного розшуку

поліції Кіровоградської області