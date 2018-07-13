На Чернігівщині поліцейські затримали групу осіб за підробку документів

Зловмисники створили консультаційний центр, який виготовляв підроблені документи для виїзду за кордон. Під час обшуку у одного з фігурантів оперативники вилучили анкети для участі у програмі «Зелена карта», документи для оформлення паспортів деяких країн-членів ЄС, а також комп’ютерну техніку.

Оперативники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції отримали інформацію про те, що група осіб виготовляє та збуває громадянам України підроблені документи та штампи. Оперативники встановили, що фігуранти мають відношення до створення та діяльності одного з консультаційних центрів на Чернігівщині.

Під час обшуку оперативники вилучили у зловмисників анкети громадян для участі у програмі «Зелена карта», документи для оформлення паспортів деяких країн-членів Європейського Союзу, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та їх бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Департамент боротьби зі злочинами,

пов’язаними з торгівлею людьми

Національної поліції України