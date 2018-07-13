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У Києві оперативники затримали підозрюваного, який наніс ножові поранення молодику

13.07.2018 16:43

Правопорушник спочатку спровокував конфлікт із відпочиваючими біля озера, а потім дістав ніж та кілька разів вдарив ним одного із хлопців. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля водойми на вулиці Симиренко бійка, а одного з учасників забрала «швидка». Потерпілого із різаною раною голови та живота госпіталізували до медичного закладу.

ранение

На місце виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію. Правоохоронці поспілкувалися із товаришем потерпілого, який повідомив подробиці інциденту. Хлопець розповів, що вони відпочивали біля озера, коли до них підійшли двоє невідомих. Між ними виник конфлікт, у результаті якого один із незнайомців вихопив ножа і кілька разів вдарив ним опонента.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою у вчиненні злочину поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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