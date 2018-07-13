На Львовщине в столкновении микроавтобуса и легковушки погибли два человека

Еще двоих пострадавших доставили в больницу

Во Львовской области сегодня, 13 июля, около 15.00 на автодороге между селами Лапаивка и Оброшино в Пустомытовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что столкнулись микроавтобус Ford легковой автомобиль Mazda", – сообщают в полиции.

В результате столкновения четыре человека, находившиеся в Mazda получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. // Сегодня