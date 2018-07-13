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Жительницу Волыни принуждали «выкупить» заверенное разрешение отца на вывоз ребенка

13.07.2018 17:10

Правоохранители разоблачили юриста Центра юридических услуг, которая подстрекала местную жительницу предоставить взятку в размере 1 тыс. долларов частному нотариусу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Взятка предназначалась за выдачу нотариально заверенного заявления отца о разрешении на вывоз ребенка за границу. // 368.media

 

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