Американские следователи установили схему вывода средств из Украины «семьей Януковича»

Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed

Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания.

Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам. Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.

Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" - документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.

Reuters

Пол Манафорт

В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.

В течение последних шести месяцев правления Януковича компания МАКО, владельцем которой был сын президента-беглеца Александр Янукович, выполнила подозрительных транзакций на 74 миллиона долларов через дочерние компании в Украине, Швейцарии и Нидерландах. Около 50 транзакций и банковских переводов отправлялись каждые три или четыре дня как "предоплата за уголь". Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко. По их данным, Бойко перечислил около 400 миллионов долларов государственных средств через Латвию, чтобы купить нефтяную буровую платформу, стоимость которой составляет всего 248 миллионов долларов.

Также в документах сообщается и о близких к Януковичу олигархах, которые через свои нефтяные, газовые и энергетические компании вывели из Украины около 5 миллиардов долларов. Так одна из схем касается олигарха Сергея Курченко. Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments SA, владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов.

Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов.

Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский. Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов. Латвия эти средства заморозила, однако из-за того, что украинские правоохранительные органы не смогли доказать преступную деятельность, правительство этой страны стянуло средства в пользу государственного бюджета.

Издание отмечает, что несмотря на многочисленные расследования, ни один из членов окружения Януковича, которых подозревают в финансовых махинациях, до сих пор не был осужден.