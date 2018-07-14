В Винницкой области вооруженный таксист-рецидивист, отсидевший 27 лет, изнасиловал девушку

В городе Бершад Винницкой области 57-летний таксист, угрожая пистолетом, изнасиловал 26-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"С заявлением о преступлении девушка обратилась в полицию вечером 12 июля. По словам потерпевшей, водитель автомобиля такси, услугами которого она воспользовалась, на полевой дороге, угрожая пистолетом, ее изнасиловал", – говорится в сообщении.

Полицейские уже установили личность водителя и задержали его. Как оказалось, он 27 лет своей жизни задержан провел за решеткой.

"По данному факту следственным отделом полиции открыто производство по ч.1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до 5 лет",- отметили правоохранители. // Сегодня