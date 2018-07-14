США обвинили 12 россиян в кибератаках и краже документов во время президентской кампании 2016 года

Власти США выдвинули обвинения 12 гражданам России, которых подозревают во взломе электронных почтовых ящиков руководителей Демократической партии во время президентской избирательной кампании в 2016 году. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Род Розенштейн во время пресс-конференции в Вашингтоне. Кроме того, документ был размещен на сайте Министерства юстиции США.

Согласно выводам расследования, в список вошли сотрудники ГРУ РФ, которых обвиняют в организации кибератак, взломе почтовых ящиков, краже документов и последующем их распространении в сети. В частности, тысячи писем, украденных у руководства демократов, были размещены на различных площадках, в том числе на WikiLeaks, что вызвало скандал вокруг и внутри партии и стало причиной отставки ее председателя Дебби Вассерман-Шульц прямо накануне выдвижения Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты.

В список Минюста США вошли Виктор Борисович Нетыкшо, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев. Все они предположительно являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Выдвинутое обвинение является частью проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

Напоминаем, ранее сенатский разведывательный комитет единогласно поддержал вывод разведки о том, что Россия вмешалась в американские выборы. // 112.ua