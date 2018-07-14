Британская полиция заявляет, что нашла емкость с «Новичком»

Сейчас проводится расследование, чтобы установить, не толи самое это вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте

Британские полицейски нашли бутылочку с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в доме Чарли Роули, который находится в больнице, после отравления в городе Эймсбери.

Как сообщает Скотланд-Ярд, тесты подтвердили, что вещество в бутылке именно "Новичок".

Сейчас проводится расследование, чтобы установить, не то ли самое это вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте.

"Это явно значительный прогресс. Тем не менее, мы не можем гарантировать, что больше не осталось вещества, и кордоны вокруг места события останутся в течение некоторого времени", – рассказал глава полиции Великобритании по борьбе с терроризмом Нил Баса. // Сегодня