Британская полиция заявляет, что нашла емкость с «Новичком»

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Сейчас проводится расследование, чтобы установить, не толи самое это вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте
Британские полицейски нашли бутылочку с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в доме Чарли Роули, который находится в больнице, после отравления в городе Эймсбери.
Как сообщает Скотланд-Ярд, тесты подтвердили, что вещество в бутылке именно "Новичок".
Сейчас проводится расследование, чтобы установить, не то ли самое это вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте.
"Это явно значительный прогресс. Тем не менее, мы не можем гарантировать, что больше не осталось вещества, и кордоны вокруг места события останутся в течение некоторого времени", – рассказал глава полиции Великобритании по борьбе с терроризмом Нил Баса. // Сегодня
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