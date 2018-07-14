В результате теракта на предвыборном митинге в Пакистане погибли 128 человек

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ

По меньшей мере 128 человек стали жертвами взрыва бомбы на предвыборном митинге в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, более 200 получили ранения. Об этом сообщает Dawn news, ссылаясь на главу МВД провинции.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Как отмечают СМИ, главной целью теракта мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани.

Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако по данным Dawn news, он скончался.

Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки.

Ранее сообщалось о взрыве в ходе митинга в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.

Напомним, в Пакистане 25 июля пройдут выборы в парламент. // 112.ua