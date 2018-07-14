Шевченковский районный суд Киева продлил арест нардепа Надежды Савченко до 10 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Срок содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. продлен до 10.09.2018", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее решение было принято в ходе судебного заседания 13 июля 2018 года.

Суд продлил арест Савченко до 10 сентября

Напомним, Савченко была задержана 22 марта текущего года сразу после того, как рада проголосовала за лишение нардепа неприкосновенности. По версии следствия, Савченко планировала покушение на президента Петра Порошенко, главу министерства внутренних дел Арсена Авакова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Савченко планировала устроить теракт в Верховной Раде. Всего Савченко инкриминируют 7 статей Уголовного кодекса, в частности теракт и действия, направленные на захват госвласти.

После задержания Савченко было вручено обвинение, позже, согласно решению суда, ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уже находять под стражей Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвала главу страны-агрессора освободить украинских политзаключенных. Обращаясь к Путину, она заявляла, что освобождение политзаключенных покажет всему миру "добрую волю" Путина и "существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене".

Отметим, 13 июля стало известно, что у Савченко появился новый адвокат. Им стал Александр Тананакин, который ранее выступал защитником экс-мэра Славянская Нели Штепы. // РБК-Украина