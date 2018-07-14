Футбольный ЧМ-2022 впервые проведут зимой

По данным Football Italia, соревнования состоятся с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это несколько меньше, чем Чемпионат мира 2018 года, который состоялся в России и продолжался 32 дня (14 июня - 15 июля).

Кроме того, также неизвестно, сколько команд примет участие в соревнованиях. В 2018 году это было 32 сборные, и 2026 году их будет уже 48 команд. Состоится увеличение уже на Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, в ФИФА пока не знают. Хотя, по словам Инфантино, это помогло бы снять некоторое напряжение между Конфедерациями по количеству представленных сборных. // 24tv.ua