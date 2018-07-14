Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Футбольный ЧМ-2022 впервые проведут зимой

14.07.2018 08:45

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который планируется провести в Катаре, состоится зимой. Эту информацию подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По данным Football Italia, соревнования состоятся с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это несколько меньше, чем Чемпионат мира 2018 года, который состоялся в России и продолжался 32 дня (14 июня - 15 июля).

ЧМ 2022 состоится зимой в Катаре – дата Чемпионата мира по футболу 2022

Кроме того, также неизвестно, сколько команд примет участие в соревнованиях. В 2018 году это было 32 сборные, и 2026 году их будет уже 48 команд. Состоится увеличение уже на Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, в ФИФА пока не знают. Хотя, по словам Инфантино, это помогло бы снять некоторое напряжение между Конфедерациями по количеству представленных сборных. // 24tv.ua

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...