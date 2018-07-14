Бухгалтеры порта «Южный» в Одесской области похитили 3 млн. гривен

Чиновники внесли недостоверные данные в статью "Алименты" и перечисляли деньги посторонним людям

Следственное управление ГУНП в Одесской области расследует уголовное производство о хищениях в порту "Южный".

Как выяснили правоохранители, с 1 января 2015 по 30 ноября 2017 года сотрудники централизованной бухгалтерии МТПЮ похитили в общей сложности 2,8 млн грн. Они внесли недостоверные данные в статью "Алименты" и перечисляли деньги посторонним людям, которые не имеют право на их получение.

Эти деяния следователи квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины — "Присвоение средств в особо крупном размере". // Сегодня