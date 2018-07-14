У Києві на хабарі затримали керівника одного з державних підприємств

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Києві на хабарі керівника одного з державних підприємств, яке входить до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник держпідприємства організував механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від підприємців за укладення договорів по виконанню субпідрядних робіт та вчасний перерахунок коштів. Розмір «відкату» складав тридцять відсотків від перерахованої суми.

Співробітники спецпідрозділу СБУ затримали чиновника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у службовому кабінеті під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання повідомлення керівнику держпідприємства про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України