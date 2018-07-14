Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Питере чеченцы пытались похитить родственника, подозреваемого в гомосексуальности

14.07.2018 11:55

В Санкт-Петербурге 13 июля несколько человек попытались похитить 20-летнего выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, который покинул республику из-за преследований, связанных с подозрениями в гомосексуальности. 

Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, среди похитителей был отец молодого человека, бизнесмен Эли Ахмадов, а также, предположительно, сотрудники полиции (водитель машины, куда посадили Ахмадова, показывал охранникам удостоверение полицейского).

Как пишет «Фонтанка», около полудня на улице Вадима Шефнера очевидцы заметили, как три человека насильно тащат мужчину в наручниках в сторону парковки, и обратились в полицию. Сам Ахмадов сумел написать сотруднику «Российской ЛГБТ-Сети» сообщение со словами «Помоги мне». Полицейские отследили их маршрут и нашли их в хостеле на улице Марата. Похитители и Зелимхан Ахмадов были доставлены в полицию.

Как пишет «Новая газета», Ахмадов сбежал из Чечни после того, как преследовавшие его силовики заявили его родственникам, что он гей. В апреле в Москве его попытались похитить, и он обратился в «Российскую ЛГБТ-сеть», которая предоставила ему жилье в Петербурге. «Фонтанка» пишет, что отец Зелимхана Ахмадова вместе с двумя родственниками выслеживал сына в Санкт-Петербурге около недели.

  • В 2017 году «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях мужчин в Чечне по подозрению в гомосексуальности, издевательствах над ними и нескольких убийствах. Власти Чечни преследования геев — как и их существование в Чечне — категорически отрицали. Позже о преследованиях открыто рассказал житель Омска Максим Лапунов, который, по собственным словам, находился в неофициальной тюрьме для геев в Чечне12 дней. // Медуза

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...