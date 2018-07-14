В Питере чеченцы пытались похитить родственника, подозреваемого в гомосексуальности

В Санкт-Петербурге 13 июля несколько человек попытались похитить 20-летнего выходца из Чечни Зелимхана Ахмадова, который покинул республику из-за преследований, связанных с подозрениями в гомосексуальности.

Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, среди похитителей был отец молодого человека, бизнесмен Эли Ахмадов, а также, предположительно, сотрудники полиции (водитель машины, куда посадили Ахмадова, показывал охранникам удостоверение полицейского).

Как пишет «Фонтанка», около полудня на улице Вадима Шефнера очевидцы заметили, как три человека насильно тащат мужчину в наручниках в сторону парковки, и обратились в полицию. Сам Ахмадов сумел написать сотруднику «Российской ЛГБТ-Сети» сообщение со словами «Помоги мне». Полицейские отследили их маршрут и нашли их в хостеле на улице Марата. Похитители и Зелимхан Ахмадов были доставлены в полицию.

Как пишет «Новая газета», Ахмадов сбежал из Чечни после того, как преследовавшие его силовики заявили его родственникам, что он гей. В апреле в Москве его попытались похитить, и он обратился в «Российскую ЛГБТ-сеть», которая предоставила ему жилье в Петербурге. «Фонтанка» пишет, что отец Зелимхана Ахмадова вместе с двумя родственниками выслеживал сына в Санкт-Петербурге около недели.