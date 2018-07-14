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Директора приватного підприємства на Запоріжжі викрито під час спроби підкупу слідчого Нацполіції

14.07.2018 14:03

Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України в рамках здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні, за оперативного супроводження співробітників Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції України та Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України на спробі підкупу слідчого поліції викрито директора одного з приватних підприємств.

Досудовим розслідуванням установлено, що за заміну документу в кримінальному провадженні, вилученого під час обшуку, підприємець запропонував слідчому слідчого управління Головного управління Нацполіції в Запорізькій області неправомірну вигоду в сумі 1000 дол США.

У п’ятницю, 13.07.2018, безпосередньо після передачі обумовленої суми хабара, яка проходила під контролем правоохоронців, підприємця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону затриманій особі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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