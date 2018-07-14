Пьяный глава РГА насмерть сбил женщину. За час до этого полиция отпустила его после другого ДТП

В городе Перечин Закарпатской области на ул. Октябрьской 13 июля в 22:37 председатель Печеринськой райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь навеселе, наехал на двух женщин.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Закарпатской области, передает «Слово и Дело».

После ДТП пострадавших – двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет «скорая» доставила в реанимацию районной больницы. Младшая женщина умерла от полученных травм, вторая находится в реанимации.

Председатель Перечинской районной государственной администрации управлял джипом марки «Чероки» словацкой регистрации. Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также издание Мукачево.net опубликовало видео (осторожно, на видео есть нецензурная лексика), где председатель РГА еле держится на ногах и имеет признаки опьянения. Как сообщает издание со ссылкой на свидетельства очевидцев, Олефир ехал на большой скорости, сбил женщин и протаранил отбойник и деталь массажного салона. Вместе с председателем РГА в машине была еще пассажирка. Они оба не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУНП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз с целью установления всех обстоятельств ДТП.

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

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За час до смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Перечине Закарпатской области полиция отпустила пьяного главу местной районной администрации Виктора Олефира с места другой аварии. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что за час до смертельного ДТП в селе Ворочово Олефир на внедорожнике Jeep Cherokee столкнулся с ВАЗ-2109.

"На место выехала полиция и, увидев, что водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения, отпустила его из-за того, что в результате аварии не было пострадавших", - говорится в сообщении.