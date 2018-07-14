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На Прикарпатье в столкновении микроавтобуса и грузовика погибли четыре человека (фото)

14.07.2018 13:30

 В с. Подкамень Рогатинского района Ивано-Франковской области в результате ДТП погибло четыре человека.

 

 Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, происшествие произошло вчера, 13 июля.

В ДТП на Прикарпатье погибло четверо человек / фото dtp.kiev.ua

"13 июля в 16.41 вблизи с. Подкамень Рогатинского района в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли 4 человека (водитель и пассажиры микроавтобуса). Подразделением ГСЧС осуществлена деблокация тел погибших", - сообщили спасатели.

фото dtp.kiev.ua

УНИАН

 

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