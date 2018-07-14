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На систематических взятках разоблачен инспектор Одесской таможни (фото)

14.07.2018 16:08

«Теневая касса» составляла более двадцати тысяч гривень в день.

Служба безопасности Украины разоблачила на систематических взятках инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы.

СБУ разоблачила старшего инспектора Одесской таможни на взятке за перевозки фруктов / фото СБУ

Как говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, чиновник вымогал от граждан деньги за перемещение через государственную границу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления.

Злоумышленника задержали во время получения очередного транша в размере 7 тысяч гривень / фото СБУ

Оперативники задокументировали, что «теневая касса» средств, полученных в результате незаконной деятельности, составляла более 20 тыс. грн в день.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения очередного «транша» в размере 7 тыс. грн. // УНИАН

 

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