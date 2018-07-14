Сестра Сенцова закликала бойкотувати «112 Україна» і Ко за інформвійну на боці ворога

Наталя Каплан, двоюрідна сестра сестра українського політв'язня Олега Сенцова закликала бойкотувати канал «112 Україна», а також інші три українські ЗМІ через їхню участь «в інформаційні війні на боці ворога».

Про це Каплан повідомила у коментарі Громадському.

Вона пояснила, що телеканал «112 Україна» зателефонував до неї і вивів у прямий ефір з позафракційним депутатом Євгенієм Мураєвим, який раніше заявив, що «частина населення сприймає Сенцова як терориста».

«Мене вивели в прямий ефір з Мураєвим ... Він почав мені розповідати, що треба вести себе тихо, і тоді Олег вийде швидше. Це по-перше маячня, а по-друге це частина інформаційної війни... Насправді питання до даного ЗМІ були вже давно і я вирішила, що більше я не готова з ними спілкуватися», — сказала Каплан.

Також Каплан закликала бойкотувати телеканал «Інтер». «До «Інтеру» були питання. Вони просять відповісти, як там Олег Сенцов, але при цьому показують спокійно футбольні матчі (ЧС-2018, який триває у Росії — ред.). І відмовилися на час футбольних матчів хоча б запустити ролики з Сенцовим, що могло б хоч якось пом'якшити ситуацію», — додала Каплан.

«Брати участь в інформаційній війні на боці ворога ... я не хочу. І я закликаю інших просто ігнорувати ці ЗМІ ... Я просто закликаю бойкотувати «112 Україна», NewsOne, «Інтер» і видання «Страна.ua», — наголосила сестра Сенцова.

Вона пояснила, що раніше видання «Страна.ua» «оприлюднило коментар хворої людини як факт».

Зазначимо, депутат Мураєв є власником телеканалу NewsOne.