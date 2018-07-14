В Харькове задержан бывший военный, торговавший оружием и боеприпасами

В Харькове правоохранители задержали бывшего военного по подозрению в продаже огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины правоохранители совместно с СБУ установили, что бывший военный продал "клиенту" 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ.

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Бывший военнослужащий продал оружие и боеприпасы на общую сумму 70 тыс. гривен.

Как сообщалось, в Сумской области полиция прекратила деятельность подпольного цеха по переработке оружия. // 112.ua