В харьковской больнице умер младенец, которого в коляске на тротуаре сбила легковушка

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Малыша из-за удара выбросило из коляски
Пятимесячный ребенок, которого в коляске сбил на тротуаре водитель легкового автомобиля ВАЗ, от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
"Малыш, которого в коляске сбил водитель легковой машины, умер в больнице", – говорится в сообщении.
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