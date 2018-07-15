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В харьковской больнице умер младенец, которого в коляске на тротуаре сбила легковушка

15.07.2018 00:05

Малыша из-за удара выбросило из коляски

Пятимесячный ребенок, которого в коляске сбил на тротуаре водитель легкового автомобиля ВАЗ, от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП

"Малыш, которого в коляске сбил водитель легковой машины, умер в больнице", – говорится в сообщении.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. // Сегодня

 

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