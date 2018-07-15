В харьковской больнице умер младенец, которого в коляске на тротуаре сбила легковушка

Пятимесячный ребенок, которого в коляске сбил на тротуаре водитель легкового автомобиля ВАЗ, от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Малыш, которого в коляске сбил водитель легковой машины, умер в больнице", – говорится в сообщении.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. // Сегодня