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В ДТП на Одесщине погибла 4-летняя девочка, четверо взрослых госпитализированы

15.07.2018 00:49

В полиции подтвердили, что сегодня в Одесской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла малолетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сегодня около 13.00 на 452 км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Citroen.

Причина столкновения будет установлена в ходе следствия / PMG.ua

«В результате водители обеих машин и два пассажира легкового автомобиля получили травмы и доставлены в больницу. Ребенок, который был в Citroen, - девочка 2014 года рождения, - погиб на месте происшествия. Причина столкновения будет установлена в ходе следствия», - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 июля очевидцы сообщили о ДТП на киевской трассе в районе населенного пункта Дачное, в котором пострадало несколько взрослых и погиб ребенок. По одной из версий, грузовик врезался в стоящий на обочине легковой автомобиль с белорусскими номерами, который слетел в глубокий кювет.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что в кювет перевернулся и грузовой автомобиль с прицепом, который был загружен зерном. Изъятие грузового автомобиля из кювета будет проводиться после его разгрузки.

 

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