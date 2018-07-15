У Польщі загинув український будівельник

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52-річний чоловік, громадянин України, впав з даху. Чоловік помер на місці
Громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці. Обставини трагічної події досліджує поліція, прокуратура та Держана інспекція праці.
Трагедія сталася в суботу передобітньої пори.
«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху, помер на місці», - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах. // Польське радіо
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