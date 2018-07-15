На Черниговщине рухнувший вертолет обесточил пять сел. Пьяный пилот сбежал

В Бобровицком районе Черниговской области вертолет Ми-2 во время обработки полей задел линию электропередач, в результате чего обесточил пять сел.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления Нацполиции в Черниговской области.

"13 июля в полицию поступило сообщение, что в с. Лидин вертолет марки "Ми-2" задел линию электропередач и совершил аварийное приземление. Вертолет "Ми-2" проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот сейчас находится в больнице, у него повысилось давление. На требование полиции никаких документов на право управления вертолетом он не предоставил и пояснил, что они находятся по месту его проживания. Медики также констатировали, что пилот был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате повреждения линий электропередач пять сел района остались без электроэнергии. // ТСН