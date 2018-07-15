В столиці поліцейські припинили діяльність онлайн-порностудії

Зловмисники розмістили порно веб-студію в орендованій квартирі. Для «роботи» були залучені адміністратор та шість дівчат. Нараззловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми у місті Києві встановили групу осіб, які організували та забезпечували діяльність порно веб-студії. Для «роботи» чоловіки орендували квартири.

В якості «моделей» «працювали» шість дівчат, які віддавали 60 відсотків зароблених грошей. Продукцію зловмисники розміщували на спеціальних порно-сайтах.

Під час обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Організатори затримані в порядку ст. 208 КПК України. Тривають подальші слідчі дії.

Департамент комунікації

Національної поліції України