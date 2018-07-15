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В столиці поліцейські припинили діяльність онлайн-порностудії

15.07.2018 09:48

Зловмисники розмістили порно веб-студію в орендованій квартирі. Для «роботи» були залучені адміністратор та шість дівчат. Нараззловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми у місті Києві встановили групу осіб, які організували та забезпечували діяльність порно веб-студії. Для «роботи» чоловіки орендували квартири.

порностудия

В якості «моделей» «працювали» шість дівчат, які віддавали 60 відсотків зароблених грошей. Продукцію зловмисники розміщували на спеціальних порно-сайтах. 

Під час обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Організатори затримані в порядку ст. 208 КПК України. Тривають подальші слідчі дії. 

Департамент комунікації
Національної поліції України

 

 

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