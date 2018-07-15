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Британская полиция изучает 400 вещдоков по делу об отравлении в Эймсбери

15.07.2018 11:05

Значительная часть собранных вещественных доказательств, скорее всего, заражена "Новичком", считают в Скотланд-Ярде. Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с ядом.

Полиция Великобритании считает вероятным, что, помимо обнаруженного накануне флакона с "Новичком", в доме у отравленного британца Чарли Роули могут быть и другие предметы, соприкасавшиеся с нервно-паралитическим веществом. Всего по делу об отравлении было собрано около 400 вещественных доказательств, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в субботу, 14 июля.

Место отравления Новичком в Эймсбери

Значительная часть собранных вещдоков, скорее всего, заражена "Новичком", подчеркнули в ведомстве. Все эти предметы переданы в лабораторию для проведения анализа. В настоящий момент остается неясным, откуда взялась найденная ранее бутылочка с "Новичком" и как она оказалась в доме у Чарли Роули.

Полиция не исключает, что в дальнейшем будут обнаружены и другие емкости с "Новичком" или же зараженные ядом места. Расследование может занять несколько месяцев, заявил представитель британской полиции. Следствие намерено установить, принадлежит ли вещество из Эймсбери к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте.

Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Пострадавший уже дал первые показания полиции. // Deutsche Welle

 

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