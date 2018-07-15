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Экс-глава наркополиции Хельсинки знал о планируемом заказном убийстве и не предотвратил его

15.07.2018 12:27

Начальник следствия по делу Яри Аарнио, прокурор Юкка Хаависто подчеркивает, что подозрения в адрес Аарнио и Кейо Вилхунена не имеют связи.

 В среду стало известно о расследовании новых подозрений в адрес бывшего начальника наркополиции Хельсинки Яри Аарнио. В деле имеются две отдельных линии расследования.

Jari Aarnio

Бывшего главаря преступной группировки Кейо Вилхунена подозревают в причастности к убийству, совершенному в 2003 году. Уездный суд сегодня отклонил требование полиции заключить Вилхунена под стражу на время расследования дела.

Экс-глава наркополиции Хельсинки Яри Аарнио подозревается в том, что он знал о планируемом заказном убийстве и не предотвратил его.

Начальник следствия Юкка Хаависто в пятницу заявил Yle, что в субботу будет вынесено решение о возможном требовании заключить Аарнио под стражу. Окончательная информация станет известна в субботу после полудня.

Гражданин Швеции турецкого происхождения Волкан Юнсал был убит в октябре 2003 года. Он похитил у своего друга часть украденных в 2002 году в стокгольмском аэропорту Арланда денег и попал под программу по защите свидетелей, но позже отказался от нее. За убийство Юнсала в свое время приговорили четверых человек. // 

 

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