Экс-глава наркополиции Хельсинки знал о планируемом заказном убийстве и не предотвратил его

Начальник следствия по делу Яри Аарнио, прокурор Юкка Хаависто подчеркивает, что подозрения в адрес Аарнио и Кейо Вилхунена не имеют связи.

В среду стало известно о расследовании новых подозрений в адрес бывшего начальника наркополиции Хельсинки Яри Аарнио. В деле имеются две отдельных линии расследования.

Бывшего главаря преступной группировки Кейо Вилхунена подозревают в причастности к убийству, совершенному в 2003 году. Уездный суд сегодня отклонил требование полиции заключить Вилхунена под стражу на время расследования дела.

Экс-глава наркополиции Хельсинки Яри Аарнио подозревается в том, что он знал о планируемом заказном убийстве и не предотвратил его.

Начальник следствия Юкка Хаависто в пятницу заявил Yle, что в субботу будет вынесено решение о возможном требовании заключить Аарнио под стражу. Окончательная информация станет известна в субботу после полудня.

Гражданин Швеции турецкого происхождения Волкан Юнсал был убит в октябре 2003 года. Он похитил у своего друга часть украденных в 2002 году в стокгольмском аэропорту Арланда денег и попал под программу по защите свидетелей, но позже отказался от нее. За убийство Юнсала в свое время приговорили четверых человек. // Yle