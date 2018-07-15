За низку злочинів у Маріуполі чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі

У серпні 2014 маріупольчанин та його товариш, які були незадоволені гучним святкування свята компанією, зробили їм зауваження з цього приводу. Згодом між ними виникла сварка у ході якої чоловік наніс одному з потерпілих, якого тримав за шию його знайомий, два удари ножем, від чого той помер на місці. Після цього зловмисник наніс ножові поранення друзям загиблого, врятувати життя яким вдалося лише завдяки швидкій госпіталізації до лікарні.



Також під час розгляду кримінального провадження в суді було встановлено, що напередодні вбивства засуджений погрожуючи ножем скоїв розбійний напад з проникненням у приміщення.



Не дивлячись на часткове визнання вини, суд визнав чоловіка та його поплічника винними у скоєнні інкримінованих злочинів. 31-річного мешканця Маріуполя засуджено до довічного позбавлення волі, його товариш проведе за ґратами наступні 10 років свого життя.



Прес-служба прокуратури Донецької області