Поліцейські встановлюють місцезнаходження 18-річного молодика, який стріляв у селянина

Вночі 14 липня, близько 03:40 години ночі до чергової частини Миколаївського відділення Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у с. Степове приблизно о 3:30 зі зброї поранено 43-річного місцевого мешканця.

На місці події поліцейські з’ясували, що потерпілий постраждав у результаті конфлікту, який стався між його 17-річний сином та 20-річним мешканцем Веселинівського району, що приїхав на дискотеку. Зі свідчень свідків, 44-річний чоловік приїхав на підмогу до сина, але поспілкуватися із опонентами не встиг, одразу отримавши поранення плеча та грудей попередньо із пневматичної зброї. Після пострілів зловмисник зник на автомобілі ВАЗ 2101 білого кольору.

Наразі чоловік перебуває у лікарні. Особа зловмисника встановлена, правоохоронці вживають заходів щодо його розшуку.

За вказаним фактом слідчим відділенням Миколаївського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Поліція звертається з проханням до громадян допомогти у розкритті вказаного злочину та корисну для слідства інформацію надавати до Миколаївського відділення поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, (0512) 48-05-02 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївській області