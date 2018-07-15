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Поліція Чернігова викрила шахрайку, яка одурила довірливих громадян на 13 тисяч гривень

15.07.2018 16:24

Жінка розмістила в соцмережі пост про збір коштів на нібито лікування матері. Небайдужі українці повірили зловмисниці і перерахували їй значні кошти.

До поліції звернулися жителі Чернігова і повідомили, що протягом кількох місяців жителька обласного центру розміщала в "Інстаграмі" повідомлення з проханням фінансової допомоги на нібито лікування матері. Насправді це виявилося неправдою.

Таким чином, шляхом обману зловмисниця заволоділа грошовими коштами громадян на загальну суму близько 13000 гривень. Лиходійка у скоєному зізналася.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

 

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