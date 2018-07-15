Харьковскому «антимайдановцу» Спартаку Головачёву дали условный срок

Обвиняемые — уроженцы Одессы, Чугуева и Харькова.

Уроженца Одессы, харьковского предпринимателя и фридайвера Спартака Головачёва обвинили в организации массовых беспорядков, сопровождённых насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом здания и сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, а также в активном участии в массовых беспорядков.

По данным следствия, вечером 6 апреля 2014 года Головачёв призывал людей к захвату обладминистрации.

«Реализуя соответствующие намерения, ЛИЦО_5 вместе с неустановленным лицом, которым к обочине площади Свободы был припаркован автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» (госномер и владелец которого не установлен), вытащил из багажника заранее приготовленные бейсбольные биты и палки в количестве не менее 10 штук, которые вынес в толпу митингующих, где раздал их гражданам (лица которых следствием не установлены) с целью применения в качестве оружия для совершения насильственных действий в ходе преодоления сопротивления работников правоохранительных органов», — сказано в обвинении.

Следствие утверждало, что по призыву Головачёва люди напали на правоохранителей и прорвались в здание ХОГА, а затем рассредоточились на этажах группами по 20-30 человек. Здание освободили сотрудники спецподразделения «Ягуар».

Двум другим обвиняемым инкриминировалось активное участие в беспорядках — также с насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом здания и сопротивлением представителям власти.

Никто из обвиняемых вины не признал.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки) — от 5 до 8 лет лишения свободы.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к 5-ти годам лишения свободы, однако посчитал возможным освободить их от реального наказания с испытательным сроком в три года.

«На основании ст. 75 УК Украины ЛИЦО_5, ЛИЦО_6, ЛИЦО_9 от отбытия назначенного наказания освободить, если они в течение испытательного срока не совершат нового преступления и выполнят возложенные на них обязательства, установив испытательный срок 3 (три) года», — сказано в приговоре суда.

Спартак Головачёв/2017 г.

В октябре 2016 года Киевский райсуд изменил Головачёву меру пресечения с содержания под стражей на залог в сумме 206 700 грн, после чего он вышел на свободу.

Накануне Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе приговор ещё одному «антимайдановцу» Игнату Кромскому (Топазу) — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По словам защитника Кромского Александра Шадрина, с учётом «закона Савченко», Топазу остаётся отбывать наказание около года. // MEDIAPORT