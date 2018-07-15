В Одессе задержаны участники шайки рэкетиров, в числе которых «смотрящий» Садик от вора Гули

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Группировка занималась мелким рэкетом, вымогательством, угрозами и уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, задержание произошло 14 июля.
По данным начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, «преступный мир в Одессе получил очередной весомый удар».
«Дерзкая, набирающая обороты преступная группировка по этническому признаку, которую возглавлял молодое уголовное дарование по прозвищу Садик, объявившего себя целым «смотрящим» от вора в законе Гули (он сейчас находится за пределами страны), занималась мелким рэкетом, вымогательством, угрозами и уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей», - сообщил Головин.
Он подчеркивает, что после очередного правонарушения - избиения представителей одной из общественных организаций города, которое произошло накануне, данная этническая преступная группа разоблачена и нейтрализована.
Сам Садик и его сообщники задержаны, при задержании у злоумышленников изъято незарегистрированное оружие. В частности, пистолет, который отправлен на экспертизу.
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