Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Одессе задержаны участники шайки рэкетиров, в числе которых «смотрящий» Садик от вора Гули

15.07.2018 12:48

Группировка занималась мелким рэкетом, вымогательством, угрозами и уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, задержание произошло 14 июля.

 Этническая преступная группа разоблачена и нейтрализована / Думская

По данным начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, «преступный мир в Одессе получил очередной весомый удар».

«Дерзкая, набирающая обороты преступная группировка по этническому признаку, которую возглавлял молодое уголовное дарование по прозвищу Садик, объявившего себя целым «смотрящим» от вора в законе Гули (он сейчас находится за пределами страны), занималась мелким рэкетом, вымогательством, угрозами и уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей», - сообщил Головин.

Он подчеркивает, что после очередного правонарушения - избиения представителей одной из общественных организаций города, которое произошло накануне, данная этническая преступная группа разоблачена и нейтрализована.

Сам Садик и его сообщники задержаны, при задержании у злоумышленников изъято незарегистрированное оружие. В частности, пистолет, который отправлен на экспертизу.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...