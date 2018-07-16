В больнице умерла вторая пострадавшая, сбитая пьяным главой РГА Олефиром

В больнице скончалась вторая пострадавшая в "пьяном ДТП" на Закарпатье при участии председателя Перечинской РГА Виктора Олефира. Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской председатель Перечина Иван Погориляк.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия..." – написал он.

Как сообщалось, в городе Перечин Закарпатской обл. на ул. Октябрьской 13 июля в 22:37 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь навеселе, на джипе наехал на двух женщин. После ДТП пострадавших – двух жительниц Перечина в возрасте 71 и 56 лет - скорая доставила в реанимацию районной больницы. Младшая женщина умерла от полученных травм, вторая находится в реанимации.

Впоследствии оказалось, что Олефир за 20 минут до смертельной аварии совершил еще одну - столкнулся с легковым автомобилем. Однако его с места ДТП полиция отпустила.

Прокурор Закарпатской области объявил о подозрении председателю Перечинской РГА Виктору Олефиру в совершении смертельного ДТП.

Подозрение объявили по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если оно повлекло смерть потерпевшего"). // 112.ua