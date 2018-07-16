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В Харькове неизвестные жестоко убили животных в мини-приюте

16.07.2018 03:08

В Харькове неизвестные ворвались в мини-приют для животных и убили кошек и котят.

Об этом в сети Facebook сообщила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, передает УНН.

В Харькове неизвестные убили животных в мини-приюте

"Харьков. Сегодня ночью какие-то негодяи ворвались в мини-приют (хозяйки не было) разгромили дом, изрубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте. Следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала. Ни протокола осмотра места происшествия и трупов, ни изъятия вещественных доказательств, ни вызова специалиста ветеринарной медицины на место для осмотра трупов, ни фотографий трупов... Ничего не сделали. И поехали", - говорится в сообщении.

 

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