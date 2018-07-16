Невзоров о государстве российском: могущественный и опасный жулик

Патриотические заявления российских власть имущих о необходимости поднять возраст выхода на пенсию – это жалкие попытки прикрыть отсутствие средств в госбюджете РФ, которые были разворованы самими чиновниками и политиками.

"Вот эта вся болтовня про продление молодости, про служение державе, про выгоду, про продление жизненных потенциалов. Понятно, что как только звучат слова про служение Отечеству, ясно, что просто все украли. И тут бесполезно уже рыпаться, бесполезно думать, что что-то может произойти. Причем украли настолько хорошо и безнадежно, что ситуация вспять никак не поворачивается. И как бы сейчас кто бы ни возражал, ситуация никогда не будет возвращена в ее исходное положение просто потому, что этих денег, скорее всего, уже физически нет", – предположил работник пера.

"Надо было честно сказать: "Ребят, вот такая ситуация, деньги украли". Мы все, все 140 миллионов в этой стране понимаем, что у денег в России нет никакого другого применения, кроме как быть украденными. У любых, тем более у бюджетных. Никаких иллюзий по этому поводу никто не испытывает. Следовательно, надо искать выход. И этот выход один – это вообще отказывать государству в праве определять пенсии, в праве содержать и… Скажем так, иметь какие-то пенсионные фонды. То есть, надо вообще отказываться от услуг государства в этом вопросе категорически, намертво и навсегда", – подчеркнул журналист

"Понятно, что государство – жулик, причем жулик могущественный и опасный. И, если, вообще, этим государством должна заниматься какая-то палеозоология, был такой замечательный зверь в палеозое, ракоскорпион из эвриптеридов. И вот у него было значительно меньше ядовитых хелицер (ядовитые лапки, которые подтаскивают к пищевому отверстию этой твари еду) … И у нашего государства этих ядовитых хелицер гораздо больше, чем у ракоскорпиона. У него есть Государственная Дума, Совет Федерации, все государственные службы. Понятно, что с ним иметь дело нельзя. И доверять ему какие-то долгосрочные вещи типа собственной пенсии нельзя, его просто надо убирать из этого расклада", – подытожил публицист.