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Невзоров о государстве российском: могущественный и опасный жулик

16.07.2018 08:04

 Нельзя иметь дела с Госдумой, Совфедом и всеми госслужбами, говорит журналист

Патриотические заявления российских власть имущих о необходимости поднять возраст выхода на пенсию – это жалкие попытки прикрыть отсутствие средств в госбюджете РФ, которые были разворованы самими чиновниками и политиками.
 
Александр Невзоров. Фото: скриншот с Youtube
 
Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".
 
"Вот эта вся болтовня про продление молодости, про служение державе, про выгоду, про продление жизненных потенциалов. Понятно, что как только звучат слова про служение Отечеству, ясно, что просто все украли. И тут бесполезно уже рыпаться, бесполезно думать, что что-то может произойти. Причем украли настолько хорошо и безнадежно, что ситуация вспять никак не поворачивается. И как бы сейчас кто бы ни возражал, ситуация никогда не будет возвращена в ее исходное положение просто потому, что этих денег, скорее всего, уже физически нет", – предположил работник пера.
 
"Надо было честно сказать: "Ребят, вот такая ситуация, деньги украли". Мы все, все 140 миллионов в этой стране понимаем, что у денег в России нет никакого другого применения, кроме как быть украденными. У любых, тем более у бюджетных. Никаких иллюзий по этому поводу никто не испытывает. Следовательно, надо искать выход. И этот выход один – это вообще отказывать государству в праве определять пенсии, в праве содержать и… Скажем так, иметь какие-то пенсионные фонды. То есть, надо вообще отказываться от услуг государства в этом вопросе категорически, намертво и навсегда", – подчеркнул журналист
"Понятно, что государство – жулик, причем жулик могущественный и опасный. И, если, вообще, этим государством должна заниматься какая-то палеозоология, был такой замечательный зверь в палеозое, ракоскорпион из эвриптеридов. И вот у него было значительно меньше ядовитых хелицер (ядовитые лапки, которые подтаскивают к пищевому отверстию этой твари еду) … И у нашего государства этих ядовитых хелицер гораздо больше, чем у ракоскорпиона. У него есть Государственная Дума, Совет Федерации, все государственные службы. Понятно, что с ним иметь дело нельзя. И доверять ему какие-то долгосрочные вещи типа собственной пенсии нельзя, его просто надо убирать из этого расклада", – подытожил публицист.
 
Напомним, ранее Невзоров троллил Кремль за подготовку ОМОНа: сколько денег вгрохано в подготовку разгона "пенсионного бунта", а народ только улыбается и машет. // Сегодня

 

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