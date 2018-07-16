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На Сумщине разбился второй за несколько дней легкомоторный самолет, пилот погиб

16.07.2018 08:39

Причина трагедии устанавливается

В Сумской области, вблизи с. Зарудье Роменского района, в воскресенье упал легкомоторный самолет опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия, пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
 
"15 июля в 20.07 вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", – сказано в сводке.
 
Причина падения самолета устанавливается.
 

 

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