На Сумщине разбился второй за несколько дней легкомоторный самолет, пилот погиб
16.07.2018 08:39
Причина трагедии устанавливается
В Сумской области, вблизи с. Зарудье Роменского района, в воскресенье упал легкомоторный самолет опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия, пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"15 июля в 20.07 вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", – сказано в сводке.
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