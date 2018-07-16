В СИЗО Чернигова осужденного нашли с перерезанным горлом

В Черниговском следственном изоляторе обнаружили осужденного с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

«Установлено, что около 5:30 в камере Государственного учреждения „Черниговский следственный изолятор“ обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии. Кроме того, оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за чрезвычайного события будет предоставлено в ходе расследования уголовных производств», — сообщила пресс-служба.

В настоящее время в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.

Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах, зарегистрированным 14.07.18 по фактам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УК Украины) и пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины). // Realist