Журналисты нашли подпольные заводы, где изготавливают поддельное сливочное масло (видео)

В Украине работает ряд фейковых маслозаводов, где производится дешевое "сливочное масло", которое на самом деле является подделкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тыждень.

На Прикарпатье в селе Брошнев Осада должен работать огромный маслозавод, но физически этого предприятия нет. Такое же фейковое предприятие работает в Шишаках Полтавской области. Эти "производители" продают свое масло от 20 до 25 гривень. На пачке убедительно писали - сделано из 100%-ого коровьего молока и соблюдены все ГОСТы. Зная что, на 200-граммовую пачку нужно 4 литра молока, бизнесмены явно должны были работать себе в убыток, потому что самое дешевое молоко от фермеров уже стоит 28 гривень, а еще ж заработать надо и себе, и магазину, и на изготовление потратиться, и на траспорт. Минимум получается без налогов 40 гривень.

"После проведенного тестирования в лаборатории оказалось, что продукция является ужасной подделкой. И речь шла не просто о нарушениях стандартов - в этой желтой массе не было и капли молока. Были сплошные трансжиры, а вкус, вид и запах масла создавали химические красители, эмульгаторы, консерванты и ароматизаторы", - говорится в сюжете ТСН.Тыждень.

В Шишаках, где якобы делают этот фальсификат, завод не работает от 2016 года. На территории все запломбировано, под открытым небом ржавеют ванны для сыра и емкости для сливок. Когда-то очень давно шишацкий завод был мощным предприятием, где делали один из лучших сыров, затем масло, сгущенное молоко.

Оказывается, предприятие, указанное на пачке, имеет 4 филиала вместе с Шишаками. Оно называлось "Гадячсыр", потом "Техмолпром", а сейчас - "Полтавамолпрод". Вывески меняются, а упаковка сделана так, что оно изготовлено в Шишаках, его могли изготовить и в Гадяче, и в Белой Церкви.

А на Прикарпатье вблизи поселка городского типа Рожнятив должен работать маслозавод, где изготавливают химическую отраву. Адрес: улица Ивана Мазепы, 115. В доме, оказавшемся вместо завода, никого не было и явно производство масла в промышленных масштабах там не организуешь. На весь Рожнятив есть один молочный завод, который в четырех километрах. Сейчас завод, по словам местных, работает, но не каждый день. Люди видят директора часто.

В свою очередь, в Гадяче с журналистами согласился говорить только заместитель директора. "Я вам сразу скажу, что у "Техмолпрома" нет возможности выпускать масло в пачках. У нас нет даже линии. Значит оно не наше", - сказал он.

Предприятие работает, потому что целая очередь фур ожидает загрузки. Увидев, что мы приближаемся к воротам, их сразу закрывают. Уже не впервые этот завод ловят на подделке: Укрметртестстандарт уже обнаруживал, что их сгущенка не содержит молока. Да и сейчас в интернете полно объявлений - продажа сливочного масла из Гадяча по цене 65 гривень за килограмм. Это при том, что простая арифметика доказывает, что минимальная цена должна быть на 100% больше. Даже без экспертизы понятно, что это растительный жир.

Не скрываясь, продают в интернете и ивано-франковское масло. Оптовая цена - 15 гривень за пачку. Оно имеет рисунок один в один как белорусское масло. Журналисты "ТСН" специально связывались с белорусским правительством и были удивлены услышанным, потому что Беларусь совсем не завозит в Украину масло. Директор рожнятивского молокозавода, который указан на пачке, продолжает настаивать на закрытии предприятия.

Один из способов превратить жидкое в твердое, а дешевое - в дорогое - пропустить масло через газ водород. Никакого молока не нужно. Себестоимость поддельной пачки масла - 5 гривень с упаковкой и доставкой. В первом попавшемся рожнятивском магазине продают дешевые заменители.

"На килограмме навар составляет минимум 300%. И самое страшное не сверхприбыли мошенников, а огромная беда для здоровья. По сути и результатам это очень похоже на торговлю низкопробной наркотой", - подытожили журналисты.

Как сообщалось ранее, журналисты отдали на экспертизу купленное в обычном магазине сливочное масло и получили результаты, которые ошарашивают. Несмотря на надпись на упаковке о соответствии государственному стандарту, то есть изготовлению на 100% из молока, истинный состав продукта можно назвать ужасным. // УНИАН