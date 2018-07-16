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В Харькове полтора десятка полицейских авто гонялись за пьяным водителем-рецидивистом (фото)

16.07.2018 09:13

 В Харькове вечером в воскресенье, 15 июля, полицейские на 15 служебных машинах устроили погоню за пьяным автомобилистом, который впоследствии попал в ДТП.

Об этом сообщает Роман Старченко в Facebook.

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"И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! Только что в центре города на улице Проспект Науки водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне принимало участие около 15 приусов! На окружной дороге возле ресторана "Берлога" нарушителя пытались заблокировать фурой, водитель Mazda при попытке объехать заграждение совершил ДТП!

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В багажнике обнаружили ещё один комплект номеров! По словам полицейских данный экземпляр за последние пол года не раз привлекался по 130 статье! В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения!" – пишет он. // Апостроф

 

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