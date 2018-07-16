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Смертельное лобовое столкновение на Днепропетровщине (фото)

16.07.2018 09:35

В Днепропетровской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

 Как было установлено, авария произошла на территории центрально-Городского района Кривого Рога, где на улице Окружной лоб в лоб столкнулись авто марки ВАЗ и Volkswagen.

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Как сообщается, в результате столкновения скончался водитель, который находился за рулем автомобиля ВАЗ. Также во время аварии пострадали пассажиры и водитель Volkswagen.

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На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала потерпевших в отделение местной больницы. Подробности аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов. // dnepr24.com.ua

 

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