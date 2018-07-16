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В Киеве «минировали» станции метро «Гидропарк» и «Левобережная»

16.07.2018 10:11

 В Киеве станция метро "Гидропарк" вновь открыта, взрывоопасных предметов после сообщения о якобы минировании, не обнаружено. 

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.

метро

"Внимание! Станцию "Гидропарк" проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители сообщили, что сообщение о станции метро "Левобережная" также оказалось ложным.

"Правоохранители провели тщательный осмотр станции метро "Левобережная". Взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было", - пишет полиция Киева в Facebook. // 112.ua

 

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