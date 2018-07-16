В Киеве «минировали» станции метро «Гидропарк» и «Левобережная»

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В Киеве станция метро "Гидропарк" вновь открыта, взрывоопасных предметов после сообщения о якобы минировании, не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в Facebook.
"Внимание! Станцию "Гидропарк" проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Позже правоохранители сообщили, что сообщение о станции метро "Левобережная" также оказалось ложным.
"Правоохранители провели тщательный осмотр станции метро "Левобережная". Взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было", - пишет полиция Киева в Facebook. // 112.ua
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