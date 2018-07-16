Кремлевская «фабрика троллей» запустила новый сайт в преддверии выборов в Конгресс США

Спонсоры российской "фабрики троллей", которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс запустили новый американский сайт, сообщает АР

Согласно сообщению, речь об интернет-портале USAReally.

Как отмечается, он был запущен в мае "Федеральным агентством новостей", входящим в империю, которой, предположительно, руководит союзник Путина Евгений Пригожин. Эта империя включает "Агентство интернет-исследований" – так называемую фабрику троллей, сотрудникам которой спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения ранее в этом году.

"Московский офис USAReally находится в том же здании, что и Федеральное агентство новостей. "Фабрика троллей" также первоначально была расположена в офисах Федерального агентства новостей в Санкт-Петербурге, где сегодня висит огромная вывеска "Аренда/продажа". Место, где сегодня, предоложительно, размещается "фабрика троллей", представляет собой более современный семиэтажный комплекс", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сам сайт USAReally выглядит на удивление дилетантским, и его российское происхождение бросается в глаза, учитывая грамматические ошибки и ссылки на российские социальные сети.

"На сайте говорится, что его цель – предоставлять американцам "объективную и независимую" информацию. Его главный редактор Александр Малькевич утверждает, что это никак не связано с влиянием на промежуточные выборы. Тем не менее, его московский офис украшен флагом конфедератов, фотографиями Трампа и посвященными ему сувенирами. В нем также есть ручка, которая повторяет известные цитаты Трампа", - отмечается в сообщении.

На данный момент USAReally практически не работает. В АР предполагают, что "тролли" ждут сентября, когда ситуация станет более понятной по итогам завершенных партийных праймериз. Но также не исключается, что сайт может заработать до начала президентских выборов 2020 года, которые имеют гораздо большее значение для внешней политики США.