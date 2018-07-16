На Кіровоградщині припинено злочинну діяльність групи осіб, що збували наркотики та «психотропи»

За попередніми даними, вартість вилучених у зловмисників наркотичних засобів і психотропних речовин за цінами «чорного ринку» складає близько 100 тисяч гривень.

Працівники управління протидії наркозлочинності поліції області отримали інформацію про причетність місцевих жителів до збуту на території Кіровоградщини психотропних речовин та наркотичних засобів. У ході перевірки інформація знайшла підтвердження.

У результаті проведення низки заходів працівники поліції задокументували злочинну діяльність групи осіб, до складу якої входило 9 громадян, віком від 19 до 40 років, двоє з яких раніше судимі.

Організатором «наркобізнесу» виявився житель міста Новоукраїнки, інші учасники – уродженці Новоукраїнського та Добровеличківського районів, що нині мешкають у Кропивницькому.

Зловмисники займалися постачанням «клієнтам» наркотичних засобів і психотропних речовин, шляхом наручної доставки та у вигляді так званих закладок. У даний час поліцейські з’ясовують канали надходження «товару», за попередньою інформацією, його отримували з інших областей.

«У ході проведення обшуків за місцем проживання осіб поліцейські вилучили 50 капсул із метамфетаміном загальною вагою близько 100 грамів, 300 грамів марихуани, більше 50 набоїв калібру 5,6 та 9 мм, пістолет із маркуванням МР-654К, 2 пристрої для вживання марихуани, а також грошові кошти, банківські картки, стільникові телефони, які використовувались особами в злочинній діяльності», - розповів начальник управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області Сергій Дорофеєв.

Вилучені речовини та предмети направлено на проведення експертиз.

Інформацію за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чотирьох осіб уже заарештовано, стосовно інших вирішується питання про повідомлення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

За матеріалами

управління протидії наркозлочинності

поліції Кіровоградської області